Papa in Giappone: mons. Mitsuaki Takami al Papa, “vogliamo fare di Nagasaki l’ultimo epicentro della bomba atomica”

“Grazie per essere qui al Parco della Pace e aver inviato a tutto il mondo un forte messaggio per l’abolizione delle armi nucleari in favore della pace”. È il saluto di mons. Joseph Mitsuaki Takami, arcivescovo Nagasaki e presidente della Conferenza episcopale del Giappone, al Papa, al termine della messa nello stadio del baseball. “Fare di Nagasaki l’ultimo epicentro della bomba atomica è un forte desiderio del popolo giapponese, in particolare dei sopravvissuti”, ha assicurato il presule: “Lei ci ha dato un grande aiuto affinché questo desiderio diventi realtà”. Mons. Takami ha inoltre ringraziato Francesco per la sua visita al santuario dei Martiri di Nishizaka: “Durante il periodo in cui il cristianesimo fu proibito, decine di migliaia di persone, tra cui missionari, religiosi e laici, furono martirizzati. Hanno offerto la loro vita per testimoniare la loro fede. Noi cristiani di oggi siamo ugualmente chiamati a dare altrettanta splendida testimonianza della nostra fede attraverso parole ed azioni. Lei è la nostra guida, ci incoraggia e ci dà speranza”. “Nella Messa della solennità di Cristo Re, che abbiamo appena celebrato, siamo stati nuovamente esortati a mostrare concretamente l’amore di Cristo al mondo, dove, l’egocentrismo sembra essere in aumento e la nostra umanità e dignità sono minacciate individualmente e socialmente”, ha concluso il vescovo: “Per favore, continui a guidarci, affinché le persone possano rispettare profondamente la dignità e trovarne la vera felicità”.