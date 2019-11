“Vengo come pellegrino di pace, per esprimere la mia solidarietà con tutti coloro che sono stati feriti o sono morti in quel terribile giorno della storia di questa terra. Prego il Dio della vita affinché converta i cuori alla pace, alla riconciliazione e all’amore fraterno”. È quanto ha scritto il Papa, in inglese, firmando il Libro d’Onore durante l’incontro al Memoriale della pace di Hiroshima, prima di pronunciare il suo discorso.