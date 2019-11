Sport: Fise, annunciata al Parlamento europeo la Commissione anti molestie

“La Fise è la prima federazione sportiva a istituire una Commissione Anti Molestie e nei prossimi giorni saranno coinvolte anche le altre Federazioni in un incontro con il presidente del Coni Giovanni Malagò “. Lo ha annunciato Marco Di Paola, presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri), durante il convegno “Donna senza paura”, svoltosi ieri a Roma nella sede del Parlamento europeo. Il convegno, promosso da Italian Women in the World (Iww), un’associazione da sempre impegnata nel sociale a sostegno del mondo femminile e dei disagi giovanili, ha messo a confronto il mondo delle istituzioni con quello dello sport e del lavoro. “La Commissione Anti Molestie -ha spiegato Di Paola- é il frutto della nostra comunicazione etica e strategica che in questi mesi ha lavorato su un nuovo progetto di prevenzione contro le molestie e gli abusi anche in ambito sportivo”. All’incontro, a cui hanno partecipato anche le Federazione Rugby e Canoa, anche l’annuncio del primo Osservatorio nazionale Anti Molestie voluto dall’Associazione Italian Women in the World. “Un osservatorio è quanto più necessario – ha sottolineato Patrizia Angelini, presidente dell’associazione Iww – nel mondo della scuola, del lavoro e dello sport. Nasce da qui l’idea di sensibilizzare la costituzione di Commissioni Anti Molestie, in ogni ambito. Un’articolazione territoriale che dovrebbe confluire nell’Osservatorio”.