Sostentamento del clero: Gaeta, il 27 novembre convegno sul sostegno economico alla Chiesa cattolica

Si svolgerà, mercoledì 27 novembre, alle 19, nella parrocchia di Santo Stefano Protomartire, a Gaeta, il convegno diocesano sul tema del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, a cura del servizio diocesano Sovvenire. Interverranno l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, delegato Sovvenire per il Lazio, don Mario Testa, responsabile diocesano del servizio Sovvenire, Emanuela Marrocco, economo dell’arcidiocesi di Gaeta. Il convegno si svolge nell’ambito della Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti diocesani che sarà celebrata domenica 24 novembre. Nel convegno si parlerà dei fondi dell’8xMille alla Chiesa cattolica, delle opere e delle attività realizzate nell’arcidiocesi di Gaeta. “Ogni anno con la firma libera dell’8xMille alla Chiesa cattolica si sostengono progetti di carità, opere di culto e pastorale, attività di evangelizzazione e cultura, oltre che il sostentamento del clero, con una importante ricaduta socio-economica sul territorio diocesano”, ricorda una nota della diocesi di Gaeta, che “vuole mettere al centro il tema del sostegno economico alla Chiesa cattolica per parlarne con franchezza e dando testimonianza delle tante opere che vengono realizzate”.