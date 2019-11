Sinodo per l’Amazzonia: costituito il Consiglio speciale, anche due donne tra i membri nominati dal Papa

A conclusione dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica è stato costituito il rispettivo Consiglio speciale. Lo rende noto la segreteria generale del Sinodo dei vescovi. I membri eletti dall’assemblea sinodale – si lege in un comunicato – sono: il card. Cláudio Hummes, arcivescovo emerito di San Paolo, presidente della Commissione episcopale per l’Amazzonia della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile e presidente della Repam; il card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arcivescovo di Huancayo e Vice Presidente della Repam; mons. Alberto Taveira Correa, arcivescovo di Belém (Brasile); mons. Roque Paloschi, arcivescovo di Porto Velho (Brasile); mons. Emmanuel Lafont, vescovo di Cayenne, Guyana Francese (Francia); mons. Ricardo Ernesto Centellas Guzmàn, vescovo di Potosí, presidente della Conferenza episcopale della Bolivia; mons. Erwin Krautler, prelato emerito di Xingu (Brasile); mons. Rafael Cob Garcia, vicario apostolico di Puyo e vescovo titolare di Cerbali (Ecuador); mons. Eugenio Coter, vicario apostolico di Pando e vescovo titolare di Tibiuca (Bolivia); mons. Joaquín Humberto Pinzòn Guiza, vicario Apostolico di Puerto Leguízamo-Solano e vescovo titolare di Ottocio (Colombia); mons. Joselito Carreno Quinonez, vicario Apostolico di Inírida e vescovo titolare di Paria di Proconsolare (Colombia); mons. David Martinez De Aguirre Guinea, vicario apostolico di Puerto Maldonado e vescovo titolare di Izirzada (Perù); mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera, vicario apostolico di Puerto Ayacucho e vescovo titolare di Canapio (Venezuela). I membri nominati dal Papa sono suor Laura Vicuña Pereira Manso, agente di pastorale presso il popolo Karipuna (Brasile); Patricia Gualinga, leader indigena nella difesa dei diritti umani delle comunità Kichwa di Sarayaku (Ecuador); Delio Siticonatzi Camaiteri, membro del popolo Ashaninca, gruppo etnico amazzonico (Perù).