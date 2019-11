Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani puntata sulla violenza contro le donne. Testimonianza della sorella di Santa Scorese

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Sulla Via di Damasco, domenica 24 novembre, alle 8.45, su Rai Due, propone un viaggio dentro la piaga della violenza sulle donne. A parlarne in studio con Eva Crosetta, Rosa Maria Scorese, la sorella di Santa Scorese, prima vittima di stalking, serva di Dio e martire della dignità di donna, e Francesca Termanini, cofondatrice della Comunità Amore e Libertà. Durante la puntata, alcune brevi clip della pellicola di Alessandro Piva, che ha ottenuto il premio alla Festa del Cinema di Roma, dedicata alla storia di questa giovane innamorata di Dio. E poi, il racconto di Anna (nome di fantasia), una sopravvissuta all’abuso domestico, un abuso fisico e mentale che ha ferito anche le figlie, tratta in salvo dalla mano di alcuni amici e di una Comunità che l’ha accolta.