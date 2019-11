Papa Francesco: eleva l’esarcato apostolico di St. Epfrem of Khadi dei siro-malankaresi ad eparchia e nomina mons. Anthonios nuovo vescovo

Il Papa ha elevato l’esarcato apostolico di St. Ephrem of Khadki dei Siro-Malankaresi ad eparchia, e ha nominato primo vescovo eparchiale mons. Thomas Mar Anthonios (Valiyavilayil), finora esarca apostolico, trasferendolo dalla sede titolare di Igilgili. Ne dà notizia oggi la Sala stampa della Santa Sede. Mons. Anthonios è nato il 21 novembre 1955 ad Adoor, nell’Arcieparchia di Trivandrum. È un religioso appartenente all’Order of the Imitation of Christ, dove ha fatto la sua prima professione il 15 gennaio 1974 e la professione perpetua il 9 dicembre 1980. È stato ordinato presbitero il 27 dicembre 1980. In seguito ha conseguito il dottorato in diritto canonico al Pontificio Istituto Orientale. Oltre all’inglese e al malayalam, parla italiano, tedesco, hindi, siriaco e legge greco e latino. Dopo l’ordinazione, è stato superiore di vari conventi; direttore del boarding school, a Kottayam; maestro del postulantato, economo, cappellano e parroco; professore

nel St. Mary’s Malankara Major Seminary di Trivandrum e in altri seminari maggiori; consigliere generale del suo Istituto e postulatore della causa di beatificazione del Servo di Dio Mar Ivanios; cancelliere della Curia arcivescovile maggiore della Chiesa Siro Malankarese. Eletto vescovo di Curia il 25 gennaio 2010, gli è stata assegnata la Sede Titolare di Igilgili. Il 26 marzo 2015 il Papa lo ha nominato primo esarca apostolico di St. Ephrem of Khadki dei Siro-Malankaresi.

La nuova Eparchia, soggetta all’arcivescovo maggiore e al Sinodo dei vescovi della Chiesa Siro-Malankarese a norma del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, si estende sugli Stati di Maharashtra, Goa, Andhra Pradesh e Telangana, nonché parti degli Stati di Karnataka e Tamil Nadu. Il territorium proprium della Chiesa Arcivescovile Maggiore Siro-Malankarese è esteso sino ai confini della nuova Eparchia.