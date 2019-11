Giornata poveri: un video della Caritas di Aversa ripercorre le iniziative sul territorio

Quattro giornate per assaporare con pienezza il senso della III Giornata mondiale dei poveri. In un resoconto video don Carmine Schiavone, direttore della Caritas diocesana di Aversa, fa da guida attraverso le varie tappe che, dal 14 al 17 novembre scorsi, hanno caratterizzato uno degli appuntamenti centrali dell’anno pastorale: la visita ai detenuti di giovedì mattina; la presentazione del dossier su Povertà e Risorse “Ossèrvàti”, realizzato da Caritas ed Eupolis; venerdì pomeriggio la presentazione del libro “Quel migrante di Dio” con Padre Alex Zanotelli; sabato l’arrivo nella nostra terra di Mons. Carlo Redaelli, presidente di Caritas Italiana; domenica 17 novembre, la celebrazione e il pranzo con i poveri in Caritas insieme al vescovo Angelo Spinillo. Interviste, immagini e considerazioni per mantenere vive, nella mente e nel cuore, riflessioni ed emozioni ricevute in dono grazie a questa III Giornata organizzata dalla Caritas diocesana di Aversa.