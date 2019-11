Friuli Venezia Giulia: domenica 24 novembre Giornata del seminario interdiocesano di Castellerio

“Sono 34 i giovani che nel Seminario interdiocesano di Castellerio si stanno preparando al sacerdozio, in un momento, per altro, molto importante nella vita della Chiesa friulana: quello della riorganizzazione della propria presenza sul territorio con il progetto diocesano delle Collaborazioni pastorali”. Lo si legge in una nota, che prosegue: “la Giornata del seminario – che si celebra domenica 24 novembre – vuole essere un momento corale di preghiera per accompagnare questo importante percorso”. “I giovani seminaristi – spiega il rettore, don Loris Della Pietra – sentono il bisogno della vicinanza di tutta la comunità diocesana e ne attendono l’incoraggiamento. La Giornata del seminario, oltre ad essere momento di preghiera e di offerta, diventa occasione per ravvivare l’attenzione a questa componente preziosa della vita delle nostre Chiese per sentire il cammino di questi giovani come dono e responsabilità di tutti”. Sono 34 i giovani (nella foto) in cammino verso il sacerdozio ospitati nel Seminario interdiocesano di Castellerio. Tra essi sono compresi alcuni che, a Gorizia, svolgono il primo discernimento nell’anno propedeutico. 21 sono i seminaristi udinesi (compresi quattro neo-diaconi), 8 i triestini, 5 gli isontini.

La comunità del seminario è composta anche dal rettore, don Loris Della Pietra, e dal vicerettore, don Devid Giovannini, dal padre spirituale, don Ilario Virgili. L’équipe educativa annovera pure il direttore dello Studio teologico interdiocesano, don Stefano Romanello, e il responsabile della comunità propedeutica, don Nicola Ban. In seminario, oltre ad alcuni ospiti, vive una piccola comunità di tre suore appartenenti alla congregazione messicana delle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri. 28 sono i docenti dello Studio teologico interdiocesano: per lo più si tratta di sacerdoti, ma c’è anche qualche presenza laicale e femminile.