Diocesi: Campobasso, Meeting dei giovani con testimonianze e momenti di preghiera

Si svolgerà a Sepino (Campobasso), il 24 novembre, il Meeting dei giovani della diocesi di Campobasso-Bojano. Il tema è “Siate il meglio! Il coraggio delle scelte”. Organizzato dall’Ufficio di Pastorale giovanile diocesano, l’incontro vuol essere “un invito a mettere passione e impegno, senza paura, nell’affrontare le sfide della vita”. “Vuol essere un accompagnare i giovani al coraggio delle scelte con energia – spiega la diocesi in una nota -, per generare cose belle, costruendo una buona intimità con Dio”. Dalle 9.30, si alterneranno testimonianze e condivisioni in gruppi, mentre alle 14.30 sarà il momento dell’adorazione eucaristica. Infine, alle 16, la messa presieduta dall’arcivescovo Giancarlo Bregantini.