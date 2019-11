Diocesi: Alessandria, “I martedì d’Avvento” dedicati alle “Immagini di Dio nel nuovo millennio”

Sarà “Immagini di Dio nel nuovo millennio” il tema che farà da filo conduttore a “I martedì d’Avvento” organizzati come di consueto dalla diocesi di Alessandria, in collaborazione con il Centro di cultura dell’Università Cattolica e del Gruppo Meic di Alessandria.

Gli incontri, che si terranno tutti presso l’auditorium San Baudolino, si svolgeranno con inizio alle 21.

Ad aprire il ciclo, martedì 3 dicembre, sarà Marco Bersanelli, astrofisico dell’Università di Milano, che parlerà de “Il Dio degli scienziati”.

Il secondo incontro (10 dicembre), sul tema “Il Dio dei teologi”, vedrà come relatore don Roberto Repole, direttore della sezione di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale.

Chiuderà il ciclo l’incontro di martedì 17 dicembre su “Dio nella letteratura”; a parlarne sarà don Oreste Aime filosofo della religione e docente alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale (Torino).

Tutti gli incontri saranno conclusi dall’intervento del vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese.