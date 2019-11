Cnal: Roma, oggi l’assemblea generale che inaugura il quinquennio

Avrà luogo oggi a Roma, presso la sede della Cei in via Aurelia 796, l’assemblea generale della Cnal (Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali). L’appuntamento delle realtà associative inaugurerà il quinquennio appena iniziato con la nomina ed elezione dei membri del comitato direttivo e della nuova Segretaria generale. L’incontro avrà come momento centrale l’intervento del card. Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani, su “Il ruolo e la missione del laicato associato nella Chiesa e nella società italiana, oggi”. Così la nuova segretaria generale Maddalena Pievaioli: “Avremo modo di dialogare sulle linee programmatiche e sul lavoro che siamo chiamati a compiere in risposta al messaggio del Santo Padre per il patto educativo globale”. Per Pievaioli, è necessario che la Cnal “diventi sempre più, per tutti, un luogo d’incontro, confronto e comunione”. Alla relazione del cardinale farà seguito il confronto assembleare, quindi i lavori di gruppo le cui risultanze saranno messe in comune nel pomeriggio, quando si chiariranno anche i contenuti e il metodo di lavoro proposto in preparazione al convegno promosso dalla stessa consulta per il 7 marzo, che avrà a tema proprio il patto educativo. L’assemblea è allargata anche ai rappresentanti delle consulte regionali e diocesane.