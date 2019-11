Violenza su donne: Acli Roma, lanciata campagna di sensibilizzazione “Alza lo sguardo, sei farfalla!”

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra lunedì 25 novembre, le Acli di Roma hanno realizzato una campagna di sensibilizzazione con lo slogan “Alza lo sguardo, sei farfalla!”.

L’obiettivo, spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, è quello di “invitare le donne ad aprire le ali, a riscoprire dentro di sé il grande spirito di resilienza che contraddistingue il nostro mondo”. “Uno spirito – aggiunge – che però va favorito creando un terreno fertile attraverso un grande lavoro di rete che coinvolga Istituzioni, società civile e Chiesa. In questo gioca, quindi, un ruolo fondamentale tutta la società, a partire dagli uomini, che coinvolgiamo attivamente per favorire un nuovo modo di vedere l’universo femminile e promuovere azioni di prevenzione ed educazione a partire anche dai più piccoli”.

La campagna accende i riflettori su un tema centrale per il quotidiano impegno che le Acli di Roma mettono in campo per rispondere ai tanti bisogni, come la formazione professionalizzante in particolare per riscattare il lavoro di cura, l’esigibilità dei diritti, la conciliazione famiglia e lavoro, la promozione della rappresentatività delle donne per superare il tetto di cristallo, l’aggregazione e l’empowerment, ma anche tutto il filone di iniziative dedicato alle donne vittime di violenza o di stalking attraverso la tutela legale e il sostegno psicologico con lo sportello Fiore di Loto presso la Parrocchia di Santa Maria ai Monti.

In occasione della Giornata internazionale, le Acli di Roma con la Compagnia teatrale Punto e virgola, nell’ambito del progetto “E…vento di donna”, porteranno in scena il 25 e 26 novembre alle 17.30 (presso il Piccolo Teatro San Paolo in Via Ostiense 190) lo spettacolo “Te doy mis ojos”, scritto e diretto da Silvia Bruni con la direzione artistica di Paolo Mellucci, responsabile dell’area cultura delle Acli di Roma.