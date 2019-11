Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Ministro Fioramonti, “aboliremo le buste alla Maturità”. Argentina, mandato di cattura per mons. Zanchetta.

Maturità. Ministro istruzione Fioramonti, “aboliremo le buste”

“Aboliremo le buste. Manterremo i materiali ma le buste saranno eliminate”. Lo ha annunciato, ieri, in anteprima a Skuola.net il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, durante una videochat con il portale per studenti, dicendo di aver appena firmato una circolare che apporterà i nuovi cambiamenti all’esame di Stato 2020. “Non vogliamo che l’esame di Stato sia un motivo di stress – ha continuato Fioramonti -. Questo non fa bene a nessuno. Gli studenti devono andare all’esame fieri della propria preparazione. Non vogliamo trabocchetti”.

Parlamento. Segre, “sarei pronta a guidare commissione contro l’odio”

“Se a quasi 90 anni finisci bersagliata da insulti e sotto scorta, credo sia normale chiedersi ‘ma chi me l’ha fatto fare’. Ma non mi arrendo facilmente”. Intervistata dal Corriere della Sera, parla così la senatrice a vita Liliana Segre, che racconta di trovarsi alla sua età a condurre un’esistenza che non avrebbe mai immaginato. Ma si dice pronta, se dovesse arrivarle la proposta, a presiedere la Commissione parlamentare contro l’odio. E sul suo incontro con Salvini, spiega, “abbiamo scelto la riservatezza per evitare strumentalizzazioni politiche”.

Argentina. Abusi, mandato di cattura internazionale per mons. Zanchetta

La magistratura di Salta, in Argentina, ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo argentino Gustavo Zanchetta, domiciliato in Vaticano, accusato del reato di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi, aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. La pm María Soledad Filtrín ha deciso di emettere il mandato nei confronti dell’ex vescovo di Orán, dopo che lo stesso non ha risposto a ripetute telefonate ed email inviategli e dopo la sua decisione di costituire il suo domicilio nello Stato del Vaticano. Nel 2017 mons. Zanchetta è stato richiamato a Roma dal Pontefice che ha autorizzato nel maggio di quest’anno l’apertura nei suoi confronti di un giudizio canonico.

Ucraina. Kiev, sesto anniversario di Piazza Maidan

Circa 5.000 persone giovedì sera si sono riunite in Piazza Indipendenza, più conosciuta proprio come Maidan, a Kiev per commemorare l’inizio delle proteste in Ucraina che nel 2013 portarono alla caduta dell’allora presidente Viktor Yanukovych. A causa degli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine persero la vita oltre 100 persone (tra cui anche 20 tra poliziotti e soldati), uccise tra il 18 e il 24 febbraio 2014 in Piazza Maidan e nelle strade adiacenti. Alle vittime di quei giorni è dedicato il Memoriale, visitato dall’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy.

Israele. Tre inchieste, Benyamin Netanyahu incriminato per corruzione, frode e abuso di potere



Per la prima volta nella storia di Israele un primo ministro in carica, Benyamin Netanyahu, è stato incriminato per corruzione, frode e abuso di potere. L’accusa formalizzata dal procuratore generale dello Stato Avichai Mandelblit arriva in un momento delicatissimo per il Paese che, dopo due tornate elettorali, non è riuscito a formare un governo e si avvia a nuove elezioni. Ed è stata immediatamente bollata dal premier in tv come un golpe della magistratura, un “tentativo di ribaltamento dei poteri”, mentre il rivale Benny Gantz parla di un “giorno triste per lo Stato”. E le opposizioni chiedono le dimissioni del premier. La scure del procuratore su Netanyahu è legata a tre inchieste distinte.

Italia. Cade acquasantiera, muore bambina in chiesa a Udine

Una bambina di 7 anni è morta nel pomeriggio di ieri a Udine dopo essere stata colpita da una acquasantiera che è caduta. Il dramma è avvenuto nella chiesa dell’Educandato Uccellis, un noto convitto di Udine, dove studiano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale ma è deceduta a causa dei gravi traumi riportati.