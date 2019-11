Papa in Thailandia: card. Kovithavanij, “grazie per questi giorni meravigliosi”

“Grazie per questi giorni meravigliosi della sua visita in Thailandia, particolarmente in questo 2019, nel 350° anniversario dell’istituzione del vicariato apostolico del Siam”. È il ringraziamento del card. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, arcivescovo di Bangkok e presidente della Conferenza episcopale tailandese, al termine della messa con i giovani celebrata dal Papa nella cattedrale di Bangkok, ultimo appuntamento pubblico del viaggio in Thailandia. “A nome di tutti i fedeli cattolici, le persone consacrate, i religiosi, i preti, i vescovi e tutte le persone di buona volontà – ha proseguito il cardinale – voglio ringraziarla per la sua testimonianza dell’amore concreto di Dio per tutti noi. Da ora in poi la Chiesa cattolica in Thailandia, passo dopo passo, giorno dopo giorno, si trasformerà in una comunità di testimoni per un’unità fraterna adatta ai tempi di oggi, sul modello di relazionalità ispirato dalla vita stessa della Trinità e dal muovo comandamento dell’amore reciproco, ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’, proprio come la prima comunità di Gerusalemme”, in modo da “diventare un segno di evangelizzazione nel mondo di oggi”.