Ecumenismo: è Jørgen Skov Sørensen il nuovo segretario generale della Conferenza delle Chiese europee

È Jørgen Skov Sørensen il nuovo segretario generale della Conferenza delle Chiese europee (Cec), organismo ecumenico con sede a Bruxelles e Strasburgo, che riunisce 114 Chiese ortodosse, protestanti, anglicane e cattoliche antiche di tutti i Paesi d’Europa, oltre a 40 Consigli nazionali di Chiese e organizzazioni in partenariato. Nato a Kolding, in Danimarca, il 55enne Skov Sørensen arriva alla Cec con una vasta esperienza in teologia, missione, ecumenismo e leadership. Assumerà l’incarico nel gennaio 2020. “È con grande piacere che annunciamo la nomina di Jørgen Skov Sørensen a nuovo segretario generale della Cec”, ha dichiarato il presidente dell’organismo europeo rev. Christian Krieger. “Siamo fiduciosi che guiderà la Cec accompagnando le sue Chiese e organizzazioni in partenariato a lavorare insieme nella speranza e nella testimonianza, a servire l’Europa e a promuovere la pace e l’unità della Chiesa”. “Sono grato al Consiglio di amministrazione della Cec per avermi affidato la responsabilità di dirigere la Cec in tempi di cambiamento in Europa”, ha affermato Skov Sørensen. “Credo che il cristianesimo abbia definito il nostro continente come lo conosciamo e che la nostra eredità avrà un ruolo nella formazione del nostro futuro comune”.

Skov Sørensen ha conseguito il dottorato di ricerca in Missiologia, Ecumenismo, Teologia sistematica presso l’Università di Birmingham. Ha anche guidato la Chiesa evangelica luterana in Danimarca (Elcd) a vari livelli. Ha svolto diversi incarichi accademici presso la Aarhus University e lo United College of the Ascension; è autore di numerosi articoli e pubblicazioni su questioni internazionali ed ecumeniche. Oltre alle lingue scandinave, parla inglese, tedesco, francese e cinese mandarino. Il Consiglio di amministrazione ha espresso gratitudine all’ex segretario generale p. Heikki Huttunen “per i suoi servizi alla Cec, il suo contributo e impegno”.