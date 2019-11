Diocesi: Siracusa, domani sera doppia lectio magistralis sul monumento della cattedrale

Una doppia lectio magistralis sui 2.500 anni del monumento della cattedrale è in programma per la serata di domani, sabato 23 novembre, a Siracusa. L’appuntamento, nel quale storia e cultura si intrecceranno, era in calendario un mese fa ma poi venne rinviato a causa del maltempo.

Al centro della serata, con inizio alle 19.30, “la cattedrale, un luogo unico nel suo genere, definito il fulcro della sacralità di Siracusa. Una storia che nasce con la realizzazione del tempio dorico più importante della polis e che mantenne la sua funzione di zona sacra anche nel periodo romano. Il tempio di Atena diventerà poi la chiesa della prima comunità cristiana d’Occidente. Oggi la cattedrale della Natività di Maria Santissima è patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco”.

A raccontare la cattedrale saranno Giuseppe Voza, soprintendente emerito ai Beni culturali di Siracusa, e don Umberto Bordoni, direttore della scuola Beato Angelico di Milano. L’evento sarà introdotto da Salvatore Sparatore, docente all’Istituto superiore di Scienze religiose “San Metodio”. L’iniziativa è promossa da cattedrale di Siracusa, Ufficio per la pastorale del turismo della diocesi di Siracusa, Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Issr San Metodio in collaborazione con Kairos per il 25° centenario della costruzione del monumento della cattedrale, che risale al 480 a.C. con l’edificazione del tempio di Atena.