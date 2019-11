Diocesi: Prato, domani si presentano i lavori di restauro dell’oratorio di San Bartolomeo

Si svolgerà domani, sabato 23 novembre, alle 11, la presentazione dei lavori di restauro dell’oratorio di San Bartolomeo, in via Cava, a Prato, alla presenza del vescovo Giovanni Nerbini. A organizzarla, l’Ufficio Beni culturali della diocesi. Saranno presenti anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni; Gabriele Nannetti, funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; Italo Macori, presidente nazionale Ancos; Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese di Prato e don Helmut Szeliga, parroco di San Giusto in Piazzanese. La conferenza sarà anche l’occasione per commentare il raggiungimento della seconda posizione in Toscana nella classifica dei luoghi del cuore – Fai.