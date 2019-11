Diocesi: Matera, domani “Dialogo sul fine vita tra legge civile, bisogno di cura e speranza cristiana”

Sarà dedicato a un “Dialogo sul fine vita tra legge civile, bisogno di cura e speranza cristiana” l’incontro in programma a Matera per la serata di domani, sabato 23 novembre.

L’iniziativa, promossa dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, vuole essere un’occasione di riflessione per laici e credenti su bio-testamento e scelte di fine vita, abbandono e accanimento terapeutico, cure palliative, a due anni dall’approvazione della legge sulle Dat (disposizioni anticipate di trattamento) e “dopo la sentenza della Corte costituzionale che – si sottolinea in una nota – pare prefigurare un nuovo diritto, quello alla morte”.

Domani, dalle 20 nell’auditorium della chiesa di Cristo Re, porteranno la loro testimonianza Erasmo Bitetti, medico di famiglia, e Rocco Gentile, docente di Bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore.