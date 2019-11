Consiglio d’Europa: dichiarazione in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

(Strasburgo) Si avvicina la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di lunedì 25 novembre. Per questo oggi, le massime cariche del Consiglio d’Europa hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per segnalare “il successo straordinario della convenzione di Istanbul” sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, trattato europeo nato nel 2014 e oggi adottato da 34 Paesi (e sottoscritto da altri 11). La violenza non è una questione privata, ma un comportamento criminale per il quale le autorità devono garantire che non vi sia impunità: questo uno degli assunti di fondo del testo, al quale i Paesi si stanno orientando. Laddove sono avvenuti cambiamenti, si legge nella dichiarazione da Strasburgo, “abbiamo visto aumentare i casi di condanne e le denunce, poiché le donne hanno meno paura e si fidano maggiormente delle autorità”. Tra gli ostacoli da affrontare: un regresso recente rispetto ai diritti delle donne; la disinformazione sulla Convenzione di Istanbul e il suo contributo positivo alla parità di genere e ai diritti umani in generale; il sessismo, cioè quell’insieme di percezioni e comportamenti che possono portare alla violenza. “C’è ancora molta strada da fare”, conclude il testo, “ed è fondamentale che la Convenzione di Istanbul sia ratificata e pienamente attuata”, per “garantire che le donne godano del più fondamentale dei diritti umani: il diritto a vivere una vita libera dalla violenza”.