Vita: Roma, il 23 e 24 novembre IV incontro nazionale della Fondazione il Cuore in una goccia onlus

Sabato 23 e domenica 24 Novembre 2019, si terrà presso l’Hotel Holiday Inn Rome Aurelia(via Aurelia Km 8,400) a Roma, il IV incontro nazionale della Fondazione il Cuore in una goccia onlus, l’evento annuale che, ormai da tradizione, unisce le famiglie e tutti gli amici della Fondazione. Nel programma di quest’anno, alcune partecipazioni: nella giornata di sabato, quella di Nicole Orlando, campionessa paralimpica e ormai nota artista per la sua partecipazione al programma televisivo “Ballando con le stelle”, nonché coautrice del libro “Vietato dire non ce la faccio”; e nella giornata di domenica quella di Giuseppe Rappa, attore portatore di spina bifida, che ha recitato accanto ad alcuni importanti attori italiani nel film “Detective per caso”. Due autentici testimoni di coraggio, tenacia e amore per la vita. Un’altra importante presenza si avrà, nella serata di sabato, con la celebrazione della messa da parte di mons. Giovanni D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno. A guidare la due giorni due noti professionisti della tv: per la giornata di sabato, Piero Damosso, caporedattore centrale del Tg1 Rai, e per la mattina di domenica, Benedetta Rinaldi, giornalista e conduttrice. Nel corso dell’incontro anche un importante spazio di informazione e conoscenza con la partecipazione degli specialisti del team dell’hospice perinatale del Policlinico Gemelli che illustreranno il lavoro dell’hospice e risponderanno alle domande del pubblico. In programma anche la presentazione di un Progetto di ricerca frutto della collaborazione tra il Centro studi per la Tutela della salute della madre e del concepito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e la Fondazione il Cuore i una Goccia Onlus. Ad impreziosire e caratterizzare come sempre l’intero evento, il contributo testimoniale delle famiglie del Cuore in una Goccia e, quest’anno, anche dei bimbi della Fondazione. Programma e info su www.ilcuoreinunagoccia.com.