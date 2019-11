Vigili del fuoco: Casellati, “sentinelle della nostra sicurezza, a loro la riconoscenza di tutti gli italiani”

“Sentinelle della nostra sicurezza, tutori dell’ambiente e delle nostre città e dei nostri paesi, preziosi soccorritori in ogni emergenza, ai Vigili del fuoco va la riconoscenza mia personale e di tutti gli italiani per il fondamentale compito che ogni giorno svolgono su tutto il territorio nazionale con coraggio, abnegazione, capacità professionali e straordinarie doti di umanità, non esitando ad intervenire in situazioni di estremo pericolo”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dalla fondazione del corpo dei Vigili del fuoco.

La seconda carica dello Stato ha rivolto anche “un grande grazie al Corpo nazionale e un pensiero commosso per tutti i Vigili del fuoco che sono caduti nell’esercizio del loro dovere”.