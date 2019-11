Regno Unito: vescovi cattolici di Inghilterra e Galles preparano una dichiarazione per le elezioni del 12 dicembre. Richiamo a dignità della vita e difesa di poveri e migranti

(Londra) Una dichiarazione sulle elezioni che si terranno giovedì 12 dicembre nel Regno Unito. “Questo sarà il compito più importante, affrontato dai vescovi di Inghilterra e Galles, riuniti, per la loro assemblea plenaria, nel centro pastorale della diocesi di Leeds, Hinsley Hall, da lunedì prossimo, 25 novembre, fino a giovedì 28 novembre”, spiega al Sir un portavoce della Conferenza episcopale. “I vescovi inviteranno i cattolici ad andare a votare, ma non vi sarà alcuna indicazione su quale partito scegliere. Ai fedeli cattolici verrà ricordata l’importanza di collocare le elezioni nel contesto di importanti principi di fede come la dignità degli esseri umani e soprattutto di chi non ha voce, come i migranti, la necessità di affrontare il problema dei senzatetto e i temi della vita”. In agenda anche un rapporto sul tema della struttura che la Chiesa ha messo a punto per evitare gli abusi, un punto sulle finanze e, come sempre, la relazione di ogni dipartimento della Conferenza episcopale. I vescovi faranno anche un bilancio del progetto l’“Anno di Dio che parla”, partito lo scorso settembre, una collaborazione tra la Chiesa cattolica e la “Bible society”, per riscoprire, durante il 2020, le Scritture. In programma anche la ridedicazione dell’Inghilterra come “dote di Maria”, che avverrà il prossimo marzo nel santuario mariano di Walsingham. Si tratta di una devozione che risale all’undicesimo secolo e che i vescovi hanno deciso di rinnovare.