Papa in Thailandia: visita privata al Re Rama X

Oggi pomeriggio, a Bangkok, il Papa ha lasciato la nunziatura apostolica e si è trasferito in auto all’Amphorn Royal Palace, la principale residenza del Re di Thailandia, per la visita privata a Sua Maestà il Re Maha Vajiralongkorn “Rama X”. Al suo arrivo, alle ore 17 locali (11 ora di Roma), il Papa è stato accolto all’ingresso del palazzo dal Re, che lo ha accompagnato nella sala delle udienze dove è stato introdotto alla Regina. Dopo l’incontro privato del Papa con i Reali di Thailandia e la foto ufficiale, ha avuto luogo lo scambio di doni. Al termine il Santo Padre si è congeda dal Re e dalla Regina e ha lasciato il palazzo diretto allo Stadio Nazionale Supachalasai di Bangkok, luogo della celebrazione eucaristica, ultimo momento pubblico della prima giornata del viaggio in Thailandia.