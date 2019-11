Guardie Svizzere: il 27 novembre la presentazione del nuovo fumetto “Les gardiens du Pape”

La Guardia Svizzera Pontificia organizza una conferenza stampa il 27 novembre, alla ore 17, per presentare il nuovo fumetto “Les gardiens du Pape – la Garde Suisse Pontificale” di Yvon Bertorello. Dopo la pubblicazione, nel febbraio scorso, delle avventure di “Globi a Roma” presso la Guardia Svizzera Pontificia, un libro destinato al lettorato di lingua tedesca, un nuovo fumetto sulla Guardia Svizzera Pontificia uscirà prossimamente in francese. Nel corso delle ben 50 tavole immaginate da Yvon Bertorello, i lettori potranno seguire le avventure di Marc, un giovane svizzero, la cui voglia di entrare nel Corpo della Guardia lo porterà a lasciare il suo paesino per iniziare il suo servizio in Vaticano presso la Guardia Svizzera Pontificia. Nel quartiere della Guardia Svizzera Pontificia, il 27 novembre saranno presenti, accanto ai rappresentanti del Corpo, Arnaud Delalande, Yvon Bertorello e Laurent Bidot, che presenteranno il lavoro effettuato per la pubblicazione del libro. Nel mese di dicembre – si legge nel comunicato – saranno organizzate diverse presentazioni del libro in Svizzera francofona