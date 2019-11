Diocesi: Teramo, domani consegna del Vangelo di Matteo ai giovani. Sabato due ordinazioni diaconali

Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno liturgico, mons. Lorenzo Leuzzi torna a incontrare i giovani della diocesi di Teramo-Atri per la consegna del Vangelo di Matteo, che si svolgerà nella serata di domani, venerdì 22 novembre, alle 20.30 nella cattedrale di Teramo.

“Ricevendo il Vangelo di Matteo è come se Gesù stesso, ricalcando la celebre opera di Caravaggio, puntasse il dito verso di noi, si consegnasse a noi”, spiega don Massimo Balloni, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, che presentando l’appuntamento voluto dal vescovo parla di “un’occasione per voltare pagina nella nostra vita, per darle un senso alla luce del messaggio di Cristo”.

L’iniziativa, giunta al suo terzo anno, è parte del programma di eventi organizzati per la “Settimana del Vangelo di Matteo” che si concluderà sabato 23 novembre, alle 18.30 nella cattedrale di Teramo, con l’ordinazione diaconale dei seminaristi Attilio Ricci e Pierpaolo Matteucci.