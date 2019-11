Diocesi: Reggio Calabria, il 24 novembre la processione della Madonna della Consolazione

Partirà domenica 24 novembre, alle 15.30, dalla cattedrale di Reggio Calabria verso il Santuario dei padri Cappuccini, l’Eremo, la processione della Madonna della Consolazione. “Il simulacro dell’avvocata del popolo reggino era stato portato in duomo il 14 settembre scorso, in occasione dei solenni festeggiamenti per la festa della patrona della Chiesa reggina e in concomitanza con l’apertura dell’anno pastorale diocesano, dedicato alla tematica dell’impegno dei cattolici nella vita pubblica”, ricorda una nota della diocesi. In questo periodo, tutte le undici zone pastorali della arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova si sono alternate per condividere “il Pane e la Parola” durante la messa delle 17, presieduta dall’arcivescovo Morosini e concelebrata da tutti i parroci di ogni forania.