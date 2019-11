Diocesi: Molfetta, un laboratorio per gli animatori della comunicazione

Riprende il laboratorio annuale annuale per gli animatori parrocchiali della comunicazione, dal titolo “Scatti & Scritti/2” promosso dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali della diocesi di Molfetta. Si tratta del nono anno del percorso che mira a potenziare le conoscenze, sul piano culturale e strumentale, di coloro che in parrocchia si occupano di comunicazione. Il primo appuntamento, sul tema “Le tecniche di comunicazione dai social alla tv”, vedrà i partecipanti riunirsi nella sede di Tele Dehon, ad Andria, sabato 30 novembre, dalle 16, per uno stage con gli operatori della emittente. In programma altri quattro appuntamenti nel 2020 nel Seminario diocesano. L’ultimo, sarà il festival della comunicazione, al via dal 1° maggio.