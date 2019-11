Diocesi: Bolzano-Bressanone, al via la 14ª edizione de “L’Alto Adige aiuta”, la più grande iniziativa di beneficenza della Provincia

Al via la 14ª edizione de “L’Alto Adige aiuta”, la più grande iniziativa di beneficenza della provincia di Bolzano. Promossa in Avvento da Caritas diocesana, Bäuerlicher Notstandsfonds, Assistenza tumori Alto Adige e dalle emittenti radiofoniche Radio Tirol e Südtirol 1 insieme alla casa editrice Athesia, è una testimonianza importante di solidarietà vissuta. Grazie ai circa 6,9 milioni di euro raccolti nelle 13 edizioni passate, è stato possibile aiutare 1.993 tra famiglie e singole persone. Solo l’anno scorso sono state effettuate dagli altoatesini 3.642 donazioni, per un totale record di quasi 1,2 milioni di euro raccolti, con i quali è stato possibile offrire un aiuto immediato – e senza le lungaggini della burocrazia – a 246 famiglie e singole persone. Tante le iniziative che scandiranno questa manifestazione del periodo d’Avvento. “Anche quest’anno alcune personalità si mettono nuovamente al servizio della buona causa proponendo esperienze fuori dall’ordinario”, sottolinea Martin Pfeifhofer di Radio Tirol, che coordina le aste e i diversi incontri ed eventi de “L’Alto Adige aiuta”. Le aste vip si svolgeranno poco prima di Natale, dal 16 al 20 dicembre. È possibile partecipare anche alle aste online, già attive sul sito www.suedtirolhilft.org: tra i premi in palio anche un invito all’Opernball di Vienna da parte del cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Un must de “L’Alto Adige aiuta” è sicuramente la lotteria prenatalizia. Quest’anno il primo premio sarà una crociera ai Caraibi, del valore di 9mila euro. “L’Alto Adige aiuta” ha anche una sua colonna sonora. Dopo il travolgente successo della canzone natalizia “Zuhause – Dahoam” (“a casa”), quest’anno le star di Radio Südtirol 1 Maria Moling, Wolfgang Schmid, Patrik Strobl e Michael Aster, insieme al produttore e chitarrista Chris Kaufmann e al presentatore altoatesino Martin Perkmann, hanno pubblicato un nuovo brano di “Südtirol-hilft” dal titolo “In dieser einen Nacht” (“In questa notte”), disponibile per la prima volta in un cd insieme al brano “Zuhause – Dahoam”. Il cd si può acquistare in tutte le librerie Athesia. Tutti i proventi andranno in beneficenza e tutte le persone coinvolte nel progetto, si sono prestate gratuitamente. Torna, inoltre, anche quest’anno il pane speciale per il Natale, realizzato dai panificatori altoatesini: parte del ricavato sarà destinato a “L’Alto Adige aiuta”.