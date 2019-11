Diocesi: Benevento, domani tappa della Carovana antiusura. Nel pomeriggio incontro su “Soldi, famiglia e sovraindebitamento”

La Carovana antiusura fa tappa domani a Benevento, dove riaffermerà la forte collaborazione con la Caritas diocesana per il contrasto dell’usura e il sostegno a quanti vivono in situazioni disagio economico e sociale. Nel pomeriggio, alle 17.30, nel salone della Cittadella della carità Evangelii gaudium in via S. Pasquale, si parlerà di “Soldi, famiglie e sovra indebitamento”. Come spiegano gli organizzatori, questo appuntamento nasce dalla volontà della Caritas diocesana e della Fondazione interesse uomo di “non aspettare il racconto delle sofferenze ma piuttosto di andare incontro alle necessità delle persone”. All’incontro parteciperanno anche l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca e don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione interesse uomo. A moderare l’incontro sarà don Nicola De Blasio, direttore della Caritas diocesana di Benevento.