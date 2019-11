Azione Cattolica: Roma, da domani convegno nazionale “On the road. In dialogo con la vita adulta sui passi del Vangelo”

“On the road. In dialogo con la vita adulta sui passi del Vangelo”: è il titolo del convegno nazionale del settore Adulti di Azione Cattolica in programma dal 22 al 24 novembre a Roma presso la Fraterna Domus (via Sacrofanese 25). Tra i relatori: mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto; mons. Giuseppe Lorizio, teologo; Maria Intrieri, Movimento dei Focolari; Maria Josè Miguel Ortega, Fiac; Pierpaolo Triani, pedagogista; Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac; Claudia Caneva, antropologa; Alessandra Caneva, sceneggiatrice e consulente Rai; mons. Gualtiero Sigismondi, assistente generale Ac e vescovo di Foligno. “Nel decennio pastorale ‘Educare alla vita buona del Vangelo’, la Chiesa italiana ha posto il tema dell’età adulta tra le sue priorità. Anche per questo gli adulti di Ac hanno riflettuto spesso in questi anni sulla pluralità di situazioni esistenziali e sulla forte diversificazione di bisogni formativi legati al mondo adulto”, spiegano gli organizzatori. Il convegno “sarà l’occasione per approfondire quali siano le riflessioni e le azioni in atto volte a ripensare la pastorale degli adulti nella Chiesa italiana e nel contesto europeo, interrogandosi su come possano essere declinati oggi i fondamenti alla base della proposta formativa di Azione Cattolica, e con quali nuovi strumenti supportarla”.

Un momento “di riflessione e confronto nel quale chiedersi quale sia il contributo che l’Azione Cattolica vuole offrire per l’evangelizzazione degli adulti e la costruzione di una comunità ecclesiale capace di dialogare e accompagnare la fede e la vita di ciascuno. Con uno sguardo al contesto degli Orientamenti pastorali per il prossimo quinquennio, affinché la Chiesa italiana sappia rispondere sempre meglio alle domande di vita e al desiderio di Vangelo che oggi sono presenti nel vasto e variegato mondo delle generazioni adulte”.