Austria: per Natale la Caritas propone “un asino sotto l’albero”. Regali alternativi e solidali

“Un asino sotto l’albero di Natale”: con questo insolito invito, la Caritas austriaca propone anche quest’anno di “fare un regalo natalizio con significato”. Durante la campagna che terminerà con l’Epifania, i prodotti, tutti originali di organizzazioni legate alla Caritas possono essere donati essendo “due volte più divertenti”: infatti l’organizzazione promuove attraverso il suo negozio online il fatto che “questi doni fanno bene a chi li riceve e a chi li regala”, e “con il ricavato altre persone saranno più felici”, perché “questi doni hanno un senso, in quanto non solo danno gioia al destinatario, ma aiutano anche le persone bisognose”. All’indirizzo www.schenkenmitsinn.at si possono trovare tante cose utili per aiutare le persone in patria e all’estero. Ad esempio, per 30 euro si può acquistare un pacchetto di aiuti che fornisce a un bambino siriano cibo, articoli da toeletta e cure mediche per un mese. Un sacco a pelo per un senzatetto costa 50 euro e per 110 euro un asino può essere donato a una donna in Etiopia. Per ogni regalo, gli acquirenti ricevono una lettera con una breve informazione sul progetto, che possono trasmettere al destinatario. T-shirt con iscrizioni come “Il mio asino vive in Africa” completano l’offerta. Oltre alle magliette, nel negozio online è possibile acquistare prodotti fatti a mano dalle strutture della Caritas come i sacchetti di tela cerata.