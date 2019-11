Antisemitismo: Fico, “mai abbassare la guardia di fronte agli spettri del razzismo e ad ogni forma di odio e discriminazione”

“Non possiamo mai abbassare la guardia di fronte agli spettri del razzismo e ad ogni forma di odio e discriminazione verso particolari gruppi sociali, la cui preoccupante diffusione è un dato evidente. Ad essere minacciati non sono solo i singoli individui, ma è anche il nostro patrimonio comune di principi, la nostra identità, il terreno stesso su cui poggia la repubblica democratica”. Lo ha scritto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un messaggio inviato alla Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, in occasione della cerimonia di scoprimento delle nuove targhe toponomastiche di strade già intitolate a firmatari del “Manifesto della Razza”.

Per la terza carica dello Stato, “l’iniziativa odierna è un atto di verità e giustizia, perché rimuove dalla toponomastica di Roma i nomi di coloro che per sentimento razzista e antisemita o per viltà, eccesso di zelo, ambizione e convenienza aderirono a quel Manifesto razzista, divenendo complici di una delle pagine più buie della nostra storia recente”.

“Al tempo stesso – prosegue Fico –, questa cerimonia costituisce anche un monito per mantenere viva l’attenzione e l’impegno per il rispetto dei principi e dei valori costituzionali, frutto della Resistenza, contro ogni pericolo di discriminazione e odio razziale nella nostra società. Pericolo che emerge con evidenza nei preoccupanti focolai di antisemitismo e nel crescente ricorso a linguaggi d’odio”.

Ricordando che Istituzioni e cittadini “devono sentirsi sempre in prima linea nella difesa dei valori democratici e dei principi di libertà sanciti dalla nostra Costituzione”, il presidente della Camera conclude evidenziando che “la vostra iniziativa coglie in pieno il senso e il valore di questo impegno: essa rappresenta un importante tassello nell’opera di sensibilizzazione civile e di diffusione della verità storica contro ogni tentazione negazionista”.