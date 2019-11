Acli: un centinaio di persone con il presidente Rossini pellegrini in Terra Santa per il 75° anniversario della fondazione

Prenderà il via domani, venerdì 22 novembre, il pellegrinaggio degli aclisti in Terra Santa organizzato all’interno degli eventi per i 75 anni della fondazione delle Acli. Saranno “quattro giorni ricchi di visite, di momenti di preghiera e anche di incontri”, spiega una nota.

Sabato 23 novembre sarà dedicato alla visita del monastero di San Giorgio Koziba con l’attraversamento del Deserto di Giuda. La sera si terrà l’incontro con padre David Neuhaus vicario del Patriarcato latino per i cattolici di lingua ebraica. Domenica 24 il gruppo di pellegrini visiterà i luoghi più significativi di Betlemme insieme al Caritas Baby Hospital. Per la sera è in programma un incontro con due esponenti dei Parent’s Circle, l’associazione di genitori palestinesi ed ebrei che hanno avuto un figlio vittima del conflitto. Il giorno seguente, 25 novembre, sarà dedicato alla visita di Gerusalemme e all’incontro con mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme. Concluderà il pellegrinaggio, martedì 26 novembre, la visita al Santo Sepolcro a cui seguirà l’incontro con Maria Chiara Ferrari, piccola sorella di Gesù. Poi la partenza verso l’aeroporto di Tel Aviv. Al pellegrinaggio parteciperanno circa 100 aclisti provenienti da tutta Italia insieme al presidente nazionale, Roberto Rossini, e ai membri della presidenza nazionale.