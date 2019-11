Università Cattolica: Milano, docenti e gruppi di ricerca agli stand del Festival della divulgazione scientifica

L’Università Cattolica anche quest’anno parteciperà con diversi ricercatori alla tappa milanese di Focus Live da domani, 21 novembre, al 24 presso il museo nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. “Come vogliamo vivere nel 2029?” è il tema che verrà affrontato quest’anno dal Festival della divulgazione scientifica, promosso dal gruppo Mondadori. Durante la mattinata di apertura, giovedì 21 novembre, Alessandro Rosina, docente di Demografia in Università Cattolica, parlerà sul main stage alle 12 di “Demografia e società” e di quali risorse possiamo mettere in campo per un domani migliore. Sempre giovedì 21 Michela Balconi, docente di Neuropsicologia e neuroscienze cognitive, interverrà alle 15.30 sull’azione di autoregolazione del cervello, in grado di rallentare o accelerare i propri ritmi cerebrali attraverso un rapido processo di training guidato da alcuni device portabili, come il Neurofeedback. Agendo sul display di una interfaccia al computer è possibile, ad esempio, evidenziare come il cervello collegato al pc stesso, modificando i propri ritmi, riesca a spostare e a cambiare il movimento di alcuni oggetti sullo schermo, come barche o animali, solo sulla base di meccanismi di autoregolazione implicata, appresi del tutto inconsapevolmente. Antonella Marchetti, docente di Psicologia dello sviluppo e direttrice dell’Unità di ricerca sulla Teoria della mente, sabato 23 novembre, alle 13.30, presenterà gli studi che con i suoi collaboratori sta conducendo da diversi anni sulla Human Robot Interaction nell’ambito della Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Infine, chiuderà il festival, domenica 24 novembre, alle 18, Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici. L’Ateneo sarà presente a Focus live anche con stand specifici nei settori della Psicologia dello sviluppo e delle Scienze agrarie, alimentari e ambientali.