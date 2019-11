Produzione costruzioni: Istat, a settembre in calo dello 0,3% rispetto ad agosto e in crescita dello 0,3% su base annua

A settembre 2019 si stima un lieve calo dell’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni rispetto ad agosto (-0,3%). È quanto stima l’Istat che oggi diffonde i dati relativi alla “Produzione nelle costruzioni” per settembre 2019.

“Il terzo trimestre del 2019 – spiega l’Istat – si chiude con una minima variazione congiunturale positiva dell’indice di produzione delle costruzioni (+0,1%), nonostante le due flessioni mensili consecutive di agosto e settembre. Su base tendenziale, la dinamica dell’indice corretto per gli effetti di calendario, pur mantenendosi positiva da febbraio 2019, appare in progressivo rallentamento”.

Stando ai dati diffusi, infatti, nella media del terzo trimestre del 2019, la produzione nelle costruzioni rimane pressoché invariata rispetto al trimestre precedente (+0,1%).

Su base annua, l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dello 0,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di settembre 2018), mentre l’indice grezzo aumenta del 3,7%.

Nella media dei primi nove mesi del 2019, l’indice corretto per gli effetti di calendario mostra un aumento tendenziale del 2,8%, mentre l’indice grezzo cresce del 2,9%.