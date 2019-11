Papa in Thailandia: arrivato a Bangkok, domani il primo discorso

Il Papa è arrivato all’aeroporto di Bangkok, capitale della Thailandia, prima tappa del suo viaggio apostolico internazionale in Thailandia e Giappone. All’arrivo all’aeroporto di Bangkok, alle ore 12.05 locali, Francesco è stato accolto, ai piedi della scala anteriore dell’aereo, da un membro del Consiglio della Corona che gli ha offerto un omaggio floreale e da suor Ana Rosa Sivori, delle Figlie di Maria Ausiliatrice, sua cugina, che gli farà da interprete in alcuni incontri in Thailandia. Quindi, dopo aver salutato le autorità, i vescovi thailandesi e 11 bambini in abito tradizionale, il Papa ha attraversato la Guardia d’Onore. Subito dopo il Santo Padre si è trasferito in auto alla nunziatura apostolica di Bangkok dove è stato accolto dal personale della rappresentanza pontificia. Durante il volo verso Bangkok, nel sorvolare la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, la Bulgaria, la Turchia, l’Iran, l’Afghanistan, il Pakistan, l’India e il Myanmar, il Papa ha fatto pervenire ai rispettivi capi di Stati i telegrammi di saluto. Il viaggio del Papa entrerà nel vivo domani, con il primo dei quattro discorsi che scandiranno la prima giornata in Thailandia, rivolto alle autorità, la società civile e il Corpo diplomatico dalla Governmental House di Bangkok.