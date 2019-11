Papa in Thailandia: ai giornalisti in volo per Bangkok, “grazie del vostro lavoro, fa tanto bene alla gente essere informata”

“Buona sera a tutti voi! Grazie di accompagnarmi in questo viaggio, e grazie del vostro lavoro”. È il saluto del Papa ai giornalisti, sull’aereo che lo ha portato in Thailandia. Introdotto dalla presentazione del direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, il Santo Padre si è recato, come di consueto, a salutare gli operatori dei media che lo accompagnano sul volo. “Fa tanto bene alla gente essere informata e anche conoscere le culture che sono lontane dall’Occidente”, ha detto Francesco: “Grazie del vostro sforzo”.