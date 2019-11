Papa Francesco: il 29 novembre in visita alla Cittadella della carità

foto SIR/Marco Calvarese

Venerdì 29 novembre, alle ore 16, Papa Francesco incontrerà gli ospiti e i volontari della Caritas di Roma. A darne notizia è oggi la stessa Caritas romana, precisando – in una nota – che il Santo Padre visiterà la Cittadella della carità (via Casilina vecchia, 19) e incontrerà le varie realtà che sono al suo interno: il Centro odontoiatrico, la Casa di accoglienza “Santa Giacinta”, l’Emporio della solidarietà e la Mensa. Nella parte finale della visita, Papa Francesco verrà accolto nel salone dei convegni da 220 ospiti e volontari in rappresentanza di tutte le opere-segno diocesane e delle Caritas parrocchiali.