Papa Francesco: ai giovani vietnamiti, “onestà, responsabilità e ottimismo”. Cita card. Van Thuan e prega per 39 migranti morti in Inghilterra

“Che mediante la vostra testimonianza i messaggi salvifici di Dio raggiungano i cuori dei vostri vicini e connazionali. Sempre la testimonianza, mai il proselitismo!”. Ad esclamarlo è il Papa, nel videomessaggio inviato ai giovani vietnamiti in occasione della Giornata della gioventù organizzata nelle diocesi settentrionali del Vietnam. “Onestà, responsabilità e ottimismo”, le tre parole consegnate loro dal Papa, “tutte e tre accompagnate dal discernimento”. “In una società mondiale guidata dal materialismo è difficile essere fedeli alla propria identità e alla propria fede religiosa senza la capacità di discernimento, e questo succede in tutte le città e in tutti i Paesi del mondo”, spiega Francesco, che poi ammette: “Può darsi che l’onestà spesso causi degli svantaggi. Può darsi che il senso di responsabilità porti disagi e richieda sacrifici. Può essere che l’ottimismo appaia strano davanti alle realtà corrotte di questa società mondiale. Ma proprio questi valori sono ciò che la vostra società, e anche vostra Chiesa, necessitano da voi”. “Non abbiate paura di far risplendere la vostra bella identità cattolica” l’invito del Papa: “Questo vi renderà anche più patriottici, più vietnamiti: un grande amore alla vostra Patria, una grande lealtà come patrioti”. “Vi esorto a rispondere con creatività e valorizzare i programmi della vostra Conferenza episcopale per questi tre anni, la cui priorità è la pastorale giovanile”, prosegue Francesco, che cita come esempio il Servo di Dio Cardinale Van Thuan, “grande testimone della speranza”. “Amate la vostra casa! La vostra casa familiare e la vostra casa che è la Patria. Amate il popolo vietnamita, amate il vostro Paese!”, conclude il Papa. Esortando i giovani ad essere “veri vietnamiti, con amore per la patria”, e pregando per “i trentanove migranti vietnamiti che sono morti in Inghilterra il mese scorso”.