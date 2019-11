Giornata mondiale infanzia: Siracusa, farmaci e alimenti in dono nelle farmacie per i bambini più poveri

Farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici in dono per i bambini che vivono in condizioni di povertà. È l’iniziativa “In Farmacia per i bambini”, promossa nella diocesi di Siracusa dalla Fondazione Francesca Rava – Nph Italia in collaborazione con la Caritas di Siracusa e diverse realtà diocesane che daranno il proprio contributo per sensibilizzare i cittadini a salvaguardare i diritti dei bambini, nella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia che ricorre oggi. A Siracusa la Caritas diocesana, attraverso l’associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe, sarà presente nella farmacia Favara in viale Scala Greca 399; la comunità delle Suore Francescane Missionarie di Maria nella farmacia Caruso in via Necropoli Grotticelle 25; il Centro Aiuto alla Vita nella Farmacia Santa Panagia in viale Santa Panagia 118; la Caritas della parrocchia Sacra Famiglia nella farmacia Favata in via Paternò. Ad Augusta la comunità delle Suore Francescane Missionarie di Maria sarà presente nella farmacia Monte Tauro in via Corbino 65 e nella farmacia Bruno in via Principe Umberto I, 84; la Caritas della parrocchia Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia sarà presente nella farmacia Conigliaro in viale Italia, 188. Infine, a Città Giardino la Caritas della parrocchia di San Bartolomeo sarà presente presso la farmacia Formica Magro in via Mascagni, 1. I prodotti, donati durante la giornata, saranno devoluti a famiglie che vivono in difficoltà economica.