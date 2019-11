Giornata mondiale infanzia: Banco alimentare Calabria, il 21% degli aiuti per ragazzi fino ai 15 anni

Oltre 17.700 minori fino ai 15 anni, in Calabria, ricevono alimenti di prima necessità da parte del Banco alimentare regionale. Si tratta del 21% dei circa 108.000 assistiti nel 2018. Lo evidenzia il Banco alimentare Calabria in una nota in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre oggi. “Il tema della povertà infantile è molto sentito dal Banco alimentare, a livello nazionale, ma soprattutto da realtà, come la nostra, che operano al Sud – afferma il presidente regionale, Francesco Gerardo Falcone -. Nelle regioni meridionali, infatti, le famiglie fanno molta più fatica a mettere insieme il pranzo e la cena e, per questa ragione, attraverso le nostre attività rivolgiamo un’attenzione più particolare ai minori”. Il dato dei minori assistiti da strutture caritative, su tutto il territorio regionale, attraverso il Banco calabrese, è aumentato negli ultimi tre anni. “Basti pensare che nel 2016 su poco più che 114.000 assistiti, 7.500 erano minori, ovvero il 6,5% del totale. Oggi il dato è quasi triplicato se si considera che il numero totale delle persone che ricevono la spesa è diminuito di 6.000 assistiti”. “Questo deve farci riflettere su come sia cambiata negli ultimi anni la povertà nella nostra regione”, ha affermato il direttore del Banco Gianni Romeo, per il quale “se prima erano soprattutto gli anziani a chiedere un aiuto, ora sono le famiglie a dover fare i conti con uno stipendio che non basta più a riempire il frigo e la dispensa”.