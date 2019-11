Diocesi: Teramo, domani alla Poc di Giulianova presentazione de “Il filo teso” sui disturbi mentali negli adolescenti

Si svolgerà domani, giovedì 21 novembre, alle 18 nella sala Trevisan della Piccola Opera Charitas a Giulianova (Te), la presentazione del romanzo “Il filo teso” (Giunti) che racconta la difficile realtà dei disturbi mentali negli adolescenti.

L’evento gode del patrocinio della diocesi di Teramo-Atri e si svolge in una struttura che si occupa di riabilitazione, assistenza alle persone con disabilità, oltre che della diffusione della cultura orientata in senso cristiano. All’incontro – moderato dallo psichiatra Niccola Serroni, responsabile del Dipartimento di salute mentale della Asl di Teramo – saranno presenti gli autori del libro: Andrea Pamparana, giornalista del Tg5, e Stefano Vicari, responsabile del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Sarà “un’occasione di riflessione su un argomento di grande attualità ed interesse per genitori, insegnanti, catechisti, educatori”, si legge nell’invito della Poc di Giulianova. L’evento di Giulianova precede di due giorni l’incontro in programma per il 23 novembre, alla Pontificia Università Lateranense di Roma, promosso dal Tavolo nazionale sulla salute mentale coordinato dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei.