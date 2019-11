Diocesi: Rieti, per la rassegna “Il Passo umile e lieto” domani Wael Eissa Farouq e Pejman Tadayon parlano di “Ecumenismo & Armonie”

Riprende domani, giovedì 21 novembre, nella chiesa di San Domenico a Rieti, “il viaggio sonoro nei luoghi più importanti di San Francesco nel reatino, per raccontare la letizia del Santo e per far conoscere e promuovere un itinerario artistico, architettonico, storico e monumentale di grande fascino ed interesse strettamente legato alla sua vicenda terrena in questa regione”. Si intitola “Il Passo umile e lieto” la rassegna di 12 reading e concerti legati alle tematiche francescane e al territorio sabino per celebrare l’800° anniversario dell’incontro di Damietta (1219) tra san Francesco d’Assisi e il sultano Malik Al-Kamil, nel corso della quinta crociata in Terra Santa. A dare il via alla seconda serie di appuntamenti della rassegna, l’incontro fra Wael Eissa Farouq e Pejman Tadayon dal titolo “Ecumenismo & Armonie”. L’esperienza del monachesimo orientale e le confraternite musicali tra dervisci sufi e danze estatiche e di guarigione.

Seguirà il 24 novembre, sempre presso la chiesa di San Domenico a Rieti, l’appuntamento che vedrà protagonisti il poeta Davide Rondoni e il cantautore Simone Cristicchi. Due artisti della poesia e della canzone, in un alternarsi di rimandi e di segreti, racconteranno insieme la loro lingua dell’amore. L’ultimo appuntamento, in programma il 27 novembre nella stessa chiesa, ha titolo “La solitudine come ascolto” ed è interamente dedicato alla Sabina. Protagonisti l’abate Bernardo Gianni e i Cantori in Ottava, in una gara ‘a contrasto’ per raccontare cosa si ascolta nell’esperienza della solitudine. A concludere gli appuntamenti di novembre, nel convento di San Giacomo a Poggio Bustone, il 28 novembre, il concerto del duo Zampogneria. Accompagnati per l’occasione dallo studioso francese Eric Montbel presenteranno “La Sordellina”, un eccezionale strumento musicale antico – ricostruito e riproposto in scena dopo 350 anni da Marco Tomassi. Info su www.finisterre.it.