Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, il vescovo Milito presenta il progetto vincitore per la nuova chiesa dedicata ai santi Luis e Zelie Martin a Cannavà

Sarà presentato domani, giovedì 21 novembre, alle 19, a Cannavà di Rizziconi (Reggio Calabria) il progetto vincitore per la costruzione della nuova chiesa dedicata ai santi Luis e Zelie Martin. Nel salone parrocchiale il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Francesco Milito, presiederà l’incontro con la comunità parrocchiale alla quale sarà presentato il progetto a cura dell’architetto Maria Teresa Morano, coordinatrice del gruppo di progettazione che ha vinto il concorso nazionale bandito dalla diocesi. “Il vescovo fin dal primo momento ha voluto che quest’opera diventasse un’esperienza di cammino della comunità parrocchiale e non solo. Con la presentazione del progetto vincitore si compie un passo importante di quel cammino”, afferma la diocesi in una nota.