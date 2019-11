Comunicazione: WeCa, l’ottavo episodio dei nuovi tutorial dedicato alla reperibilità dei siti su Google

Un modo molto semplice per rendere le pagine di un qualsiasi sito web molto più rintracciabili per chi le cerca su Google e sugli altri motori di ricerca. L’ottavo episodio della seconda stagione dei tutorial WeCa, “in onda” da stamani, come ogni mercoledì, su Facebook, Youtube e sul sito www.webcattolici.it, è dedicato al tema “Aiutare Google a indicizzare le nostre pagine con Yoast”. Il tutorial, che viene in aiuto di tutti i webmaster cattolici di siti parrocchiali, associativi o di congregazioni religiose, presenta Yoast, utile plug-in che “aiuta Google” a rendere più reperibile un articolo o una pagina web grazie all’utilizzo di semplici parole chiave o dando alcuni consigli sulla strutturazione del testo. Il tutorial è guidato da Francesca Triani e introdotto dal presidente Fabio Bolzetta con il lavoro di Filippo Andreacchio e don Marco Sanavio. Tutti i tutorial sono disponibili sul sito www.weca.it, anche in formato audio, da poche settimane pure nei dispositivi Amazon Alexa.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.