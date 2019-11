Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, domani puntata dedicata alle testimonianze di vita di alcuni santi

Ha ancora senso parlare di santi in una società secolarizzata? A cosa servono i santi? Come reinterpretare la loro centralità nella normalità di tutti i giorni? Sono le domande a cui risponderà la prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda domani, domenica 3 novembre, su Rai Due, alle 8.30, entrando nella vita di alcuni uomini e donne che hanno scelto con radicalità il Vangelo, manifestando al mondo Dio con gesti, opere e miracoli. Per i fedeli, una guida spirituale, un esempio da seguire; per i non credenti, personalità che hanno lasciato un’impronta nella storia. In compagnia di Eva Crosetta, la famiglia di Giulia Gabrieli, la quattordicenne di Bergamo, proclamata serva di Dio, che ha vissuto il Vangelo fino alla fine, illuminando di fede la vita sua e degli altri. Alle telecamere del programma di Vito Sidoti, la testimonianza di Arno Celso Klauck, operaio edile, salvo per miracolo dopo una caduta dal cantiere di una casa di riposo intitolata alla santa della “scienza nuova, carità antica”, Giuseppina Vannini, fondatrice delle figlie di San Camillo. Parlerà di lei, della sua devozione per i malati, anche suor Bernadette Rossoni, la postulatrice. In chiusura la storia di Samuele Lucchi e la sua lotta contro la malattia stringendo le mani di tre “guide” spirituali: la Madonna di Montenero, don Luigi Giussani, Enzo Piccinini.