Dottrina sociale della Chiesa: Arezzo, conferenza del vescovo Toso a Bibbiena su “La buona politica. Giustizia e pace”

Rifletterà su “La buona politica. Giustizia e pace” il vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso, già segretario del Pontificio consiglio per la giustizia e la pace. L’occasione è il convegno in programma a Bibbiena (Arezzo), nella propositura di Sant’Ippolito, sabato 9 novembre, alle 16. A curarne la presentazione è Alessia Bigoni. Un’occasione per un approfondimento sulla Dottrina sociale della Chiesa, e in particolare sul tema della giustizia e della pace, che verranno presentati dal vescovo anche alla luce del suo ultimo libro dal titolo “Cattolici e Politica”. “L’ideologia della diaspora fatica a morire, nonostante la sua evidente dannosità e la debolezza dei cattolici nell’umanizzare l’ethos civile e le istituzioni. Sebbene costituisca un assurdo dal punto di vista politico, continua ad influenzare i ragionamenti – scrive il presule nel testo -. Volendo combattere l’estremo dei cattolici uniti in un solo partito, l’essere lievito del credente è stato curiosamente interpretato quasi come un divieto di alleanza dei cittadini cattolici con altri cattolici. Essi dovrebbero potersi alleare con tutti eccetto che tra di loro. Si è così passati da un opposto all’altro”.