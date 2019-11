Diocesi: Trento ospita il vescovo brasiliano mons. Roche Paloschi. Domani a “Spunti dal Sinodo”

Reduce dai lavori del Sinodo sull’Amazzonia, è ospite a Trento monsignor Roche Paloschi, vescovo di Porto Velho nello Stato di Rondonia, in Brasile. La sua diocesi è nel cuore della vasta area amazzonica e mons. Paloschi, si legge in una nota dell’arcidiocesi trentina, è presidente del Consiglio Indigenista Missionario. Durante la sua permanenza in diocesi mons. Paloschi sarà protagonista dell’incontro “Spunti dal Sinodo” in programma domani, domenica 3 novembre, alle ore 17.30 a Trento, al Polo culturale Vigilianum (via Endrici 14). Un evento promosso dall’arcidiocesi attraverso l’Area Testimonianza e Impegno Sociale.