Diocesi: Piacenza, il vescovo Da Silva (Roraima) porterà la sua testimonianza sul Sinodo per l’Amazzonia

A conclusione dei lavori del Sinodo sull’Amazzonia, che si è svolto in Vaticano nei giorni scorsi, mons. Mário Antônio da Silva, vescovo della diocesi brasiliana di Roraima, incontrerà le comunità della diocesi di Piacenza e celebrerà la veglia missionaria, oltra a portare la sua testimonianza relativa ai lavori del Sinodo stesso. La veglia missionaria diocesana a Piacenza sarà celebrata, sabato 9 novembre, nella basilica di Sant’Antonino, alle 20.45, alla presenza del vicario generale mons. Luigi Chiesa. Subito dopo, la testimonianza del vescovo brasiliano. Domenica 10 novembre, alle 11.15, a Castel San Giovanni nella Collegiata il presule presiederà la celebrazione eucaristica. Alle 15, incontrerà la città assieme a padre Vantuy Neto, sacerdote della diocesi di Roraima che ha partecipato al Sinodo, a don Giancarlo dall’Ospedale, missionario piacentino in Brasile. L’incontro si terrà nella sala Panini del Palazzo Galli (Piacenza). Lì il vescovo racconterà la sua esperienza pastorale e il percorso del Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia. Alle 20.45, lo stesso incontro si svolgerà a Fiorenzuola D’Arda al Centro Pastorale Scalabrini. Ultimo appuntamento in programma, lunedì 11 novembre, alle 10, in Seminario dove mons. Mário Antônio da Silva incontrerà sacerdoti e diaconi.